2 червня - набуття мощей святителя Олексія

Перед своєю блаженною кончиною в 1378 році митрополит Олексій заповідав покласти тіло його в Чудовому монастирі в Кремлі і вказав місце поховання за вівтарем храму, так як за своїм смиренням не хотів бути похованим у самому храмі.

Благочестивий великий князь Дмитрій Іванович Донський, який глибоко шанував великого святителя, всупереч волі останнього, наказав покласти тіло митрополита Олексія в церкві біля вівтаря.

У травні 1431 року склепіння храму, в якому спочивав святитель, обвалилося від старості. Під час будівництва нового храму було відкрито нетлінні мощі святителя Олексія. Собором російських святителів було встановлено святкування митрополиту Олексію в день його смерті в лютому і в день обрітення мощей 20 травня або ж за новим стилем – 2 червня.

У 1485 році мощі святителя були перенесені в храм, присвячений святителеві. Сьогодні нетлінні останки святителя Олексія покояться в Богоявленському Патріаршому соборі в Москві.

Тропар

Яко сокровище пребогатое, многолетно в земли сокровенное, честныя мощи твоя обретошася чудоточащия, всеблаженне отче святителю Алексие, от нихже врачевство приемлюще, обогащаемся и Христа славословим, глаголюще: слава прославляющему святыя Своя.

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