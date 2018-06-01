1 червня - день пам'яті священномученика Патрикія Прусського і трьох його пресвітерів

Патрикій сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав омани язичників, за що прийняв мученицьку смерть разом з трьома пресвітерами - Акакієм, Менандром і Полієном.

Святий Патрикій жив у I столітті і був єпископом міста Пруси у Віфінії (Мала Азія). Він відкрито і сміливо проповідував вчення Христа Спасителя і викривав омани язичників.

За це був узятий разом з трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном і приведений на допит до правителя міста Юлія.

У той час Юлій виїжджав лікуватися на гарячі джерела і наказав вести за собою і християнського єпископа з його пресвітерами, закованими в залізні кайдани. Вмившись в теплих джерелах, Юлій приніс жертву своїм богам і, закликавши святого Патрикія та інших в'язнів, запропонував їм принести жертву поганським богам, погрожуючи у разі відмови катуваннями.

Святий Патрикій на це відповідав: "Я християнин і поклоняюся Єдиному Правдивому Богові, Ісусові Христові, Який створив Небо і землю, і ці теплі джерела на користь усім людям".

За велінням Юлія святого кинули в гаряче джерело. З твердою вірою мученик молився про допомогу: "Господи, Ісусе Христе, допоможи мені, рабові Твоєму", - і залишився неушкоджений.

У безсилій люті Юлій наказав відсікти голови святителю Патрікію і трьом його пресвітерам. Спочинок мучеників настав біля 100 року після Різдва Христового.