30 травня - день пам'яті святого апостола Андроніка і його дружини святої Іунії

Святий апостол з числа сімдесяти апостолів Андронік і його помічниця в апостольських трудах свята Юнія були родичами апостола Павла.

Вони багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє язичникам, про що згадує апостол Павло в Посланні до Римлян.

Святий Андронік був висвячений на єпископа Паннонії, але його проповідь і святої Юнії поширилася і в інші країни, далеко за межі його єпархії. Зі служби на честь цих святих відомо, що вони мученицьки постраждали за Ім'я Христове.

У V столітті, за часів імператорів Аркадія і Гонорія, їх святі мощі були знайдені в передмісті Константинополя разом з мощами інших мучеників.

Благочестивому клірику Миколі Калліграду було одкровення про те, що серед тіл мучеників знаходяться мощі святого апостола Андроніка. Згодом на цьому місці був побудований величний храм.

Тропар

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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