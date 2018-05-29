29 травня – день пам'яті преподобного Феодора Освященного

Святий Феодор народився близько 316 року у Верхньому Єгипті в багатій і знатній християнській родині.

У 14 років хлопець таємно пішов з батьківського будинку і оселився в Латопольському монастирі.

Юнак багато чув про преподобного Пахомія Великого. Він загорівся бажанням долучитися до його мудрості і відправився в Тавенніссі. Досягнувши Тавеннісської обителі, він з любов'ю був прийнятий преподобним, якому було оголошено заздалегідь від Бога про його прихід.

Ставши учнем великого отця-пустельника святий Феодор швидко досяг успіху в усіх чернечих подвигах. Згодом святий Феодор був поставлений будівельником Тавенніссійського монастиря і призначений заступником святого Пахомія в управлінні обителлю.

Преподобний прославився святістю життя і щедрим даром чудотворінь. Помер преподобний Феодор в 368 році.

Тропар

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Феодоре: постом, бдением, молитвою небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

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