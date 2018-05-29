29 травня православні відзначають день пам'яті блаженної отроковиці Музи Римлянині

Блаженна Муза жила в V столітті і за своїм походженням була знатною римлянкою. Відомо, що дівчина відрізнялася добротою і чуйністю.

Одного разу уві сні блаженній явилася Пресвята Богородиця, оточена дівчатками, і запитала її: "Чи хочеш іти за Мною і жити разом з цими дівчатами?" "Хочу", - відповідала Муза. "Не роби нічого поганого, уникай усього злого. В тридцятий день Я прийду за тобою і ти будеш з нами".

З того часу Муза стала серйозною і постійно зосереджено молилася. Відповідаючи на запитання здивованих батьків, дівчинка розповіла їм про видіння.

На двадцять п'ятий день дівчинка захворіла, а у тридцятий знову побачила Божу Матір. Зі словами: "Іду, йду, Госпоже моя!" - блаженна отроковиця відійшла до Бога.

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