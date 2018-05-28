Сьогодні день пам'яті преподобного Пахомія Великого

Преподобний Пахомій був язичницьким жерцем бога Серапіса. Будучи ще язичником, він поступив в армію Костянтина Великого простим солдатом. У ході військових дій в 312 році його підрозділ тепло зустріли християни, які зберігали нейтралітет. Там святий Пахомій познайомився з християнством, і саме з тієї пори поступово став схилятися до віри в Ісуса Христа. Після закінчення війни преподобний прийняв святе Хрещення.

Преподобний отець Пахомій заснував перший християнський чернецький монастир і склав для нього перший монастирський статут. Святому Пахомію Великому приписується введення в християнську практику звичаю користовуватися чотками.

Тропар

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Пахомие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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