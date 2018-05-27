Православні християни сьогодні святкують день народження Церкви - Трійцю

Православні християни сьогодні святкують Трійцю або П'ятидесятницю.

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", Трійця за церковним календарем завжди святкується у неділю, на 50-й день після Пасхи; цього року - 27 травня. Це одне з двунадесятих - 12-ти найбільших церковних свят.

У цей день віруючі особливо прославляють Пресвяту Трійцю - Триєдиного Бога: Отця, Сина і Святого Духа. У Старому Заповіті описано, як Бог у вигляді Трійці з'явився Аврааму в Мамврійській діброві. Християнський догмат про Пресвяту Трійцю залишається незбагненним для жодної людини.

Це тайна Божа, яка вище людського розуміння. Читайте також Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє П'ятидесятницею свято називають, бо за 50 днів після Великодня Дух Святий зійшов на апостолів.

Це сталося за 10 днів після Вознесіння Іісуса Христа на Небо.

В той день іудеї відзначали старозавітне свято П'ятидесятниці, встановлене в пам'ять про дарування Господом 10 заповідей на горі Синай. Тому всі апостоли, Пресвята Діва Марія та інші люди, які увірували в Христа, зібралися разом в Єрусалимі, відзначаючи велике свято свого народу.

О третій годині дня, за єврейським обчисленням часу, або приблизно о 9 годині ранку, по-нашому, всі присутні в будинку почули шум, що нагадує сильний вітер, який сходить з неба. Потім з'явилися язики полум'я, які зупинилися над усіма апостолами і Богородицею. Тоді ж вони, сповнившись Святого Духа, почали прославляти Господа на різних мовах світу, якими вони раніше не володіли.

Тоді апостоли вийшли на вулиці Єрусалима, до присутніх там численних паломників, і почали проповідувати віру Христову на різних мовах. В той день прийняли християнство біля 3 тисяч людей. Ця подія стала днем, коли християнство почало розповсюджуватися по всьому світу - день, коли зародилася Церква.

Після П'ятидесятниці апостоли відправилися проповідувати християнство в різні країни. За Переданням, Пресвята Богородиця тоді вирушила на Афон. У той час півострів населяли язичники, багато з яких, після проповіді Богоматері увірували в Христа. Відпливаючи з півострова, Матір Божа благословила Афон, сказавши, що тепер Вона буде заступницею цих земель і буде молити Сина Свого про всіх, хто там проживає.

Всі православні храми у цей день прикрашені зеленню, гілками дерев, квітами, в пам'ять про явлення Пресвятої Трійці Аврааму. Священнослужителі вдягають облачення зеленого кольору. Також цього дня віруючі освячують в церквах принесену зелень, яку потім приносять у свої будинки. Тому в народі свято також називають «зеленим».

Після літургії відразу служиться вечірнє богослужіння (за церковним уставом відноситься до наступного дня - Святого Духа), під час якого віруючі на колінах моляться про дарування їм Святого Духа, згадуючи про те, що в цей день Він зійшов на апостолів.