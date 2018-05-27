27 травня православні християни молитовно вшановують святого мученика Ісидора Хіоського

Святий мученик Ісидор був родом з Олександрії і проживав на грецькому острові Хіос.

В 249 році за указом імператора Декія юнак був зарахований на військову службу в полк воєначальника Нумерія.

Будучи християнином, Ісидор відмовився принести жертву язичницьким богам, за що був підданий жорстоким тортурам.

Святий Ісидор був усічений мечем у 251 році.

Його тіло поховав на острові Хіос таємний християнин на ім'я Амоній. Святий Ісидор шанується як Православною, так і Католицькою церквами.

Мощі святого згідно православного передання до XII століття зберігалися на острові Хіос, а потім були вивезені в Константинополь і поміщені в церкві святої Ірини.

Західна традиція вважає, що мощі святого Ісидора в 1125 році при дожі Домініко Мікіелі, який почитав святого не менш ніж апостола Марка, були привезені венеціанцями з острова Хіос і зберігаються в ніші над вівтарем капели святого Ісидора в соборі Святого Марка.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Исидоре, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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