Сьогодні Церква відзначає Троїцьку батьківську суботу
00:21, 26 травня 2018Свята
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Церква відзначає Троїцьку батьківську суботу / foma.ru
Троїцьку батьківську суботу – особливий день поминання покійних - відзначає Православна Церква 26 травня 2018 року.
Свою назву ця батьківська субота отримала через те, що вона припадає напередодні великого двунадесятого свята – дня Святої Трійці, П'ятидесятниці.
У Троїцьку батьківську суботу віруючі приходять у храм на особливу вселенську панахиду - «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».
Церква ще раз закликає усіх віруючих суто (посилено) помолитися про своїх покійних батьків, родичів і близьких.
Крім Троїцької батьківської суботи у Православної Церкви є й інші види Батьківських субот, що відзначаються в інші дні церковного календарного року.
За матеріалами сайту журналу "Фома".
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