Сьогодні Церква відзначає Троїцьку батьківську суботу

Троїцьку батьківську суботу – особливий день поминання покійних - відзначає Православна Церква 26 травня 2018 року.

Свою назву ця батьківська субота отримала через те, що вона припадає напередодні великого двунадесятого свята – дня Святої Трійці, П'ятидесятниці.

У Троїцьку батьківську суботу віруючі приходять у храм на особливу вселенську панахиду - «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

Церква ще раз закликає усіх віруючих суто (посилено) помолитися про своїх покійних батьків, родичів і близьких.

Крім Троїцької батьківської суботи у Православної Церкви є й інші види Батьківських субот, що відзначаються в інші дні церковного календарного року.

За матеріалами сайту журналу "Фома".