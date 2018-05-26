26 травня – пам'ять святої Глікерії Іраклійської

Згідно з житієм, Гликерія, була дочкою колишнього римського анфипата, тобто мера міста, Макарія, який переселився із сім'єю з Риму в Траянополь.

Через деякий час дівчина осиротіла. Гликерія була навернена в християнство і дала обітницю безшлюбності.

Одного разу в Траянополі було влаштовано свято на честь Зевса зі смолоскипною ходою. Свята мучениця, випередивши натовп першою увійшла в храм і заявила, що вона знатного походження і має право першою принести жертву Зевсу.

Правитель на ім’я Савін задовольнив її прохання, але запитав, де в неї лампада, щоб підпалити жертву. На це Гликерія сказала, що лампада прихована в неї на чолі і попросила погасити всі інші.

У цей час свята Гликерія, ставши на підвищеному місці, щоб всі могли побачити її, зняла покривало з голови і показала всім знамення хреста Христового, накреслене на чолі її.

Потім вона підняла руки і почала благати, щоб Господь почув її і разом з тим осоромив язичницьку віру. У той час, як свята молилася так до Бога, раптово стався грім, причому ідол впав на землю і розбився на малі частини.

Глікерію спробували побити камінням, але не змогли завдати ніякої шкоди святій. Наступного дня дівчину посадили в темницю і піддали різним тортурам, бажаючи домогтися від неї зречення від Христа.

Савін взяв її із собою в Іраклію Фракійську, де її вітали місцеві християни. Там, святу знову піддали мукам: кинули в піч, полум'я якої не торкнулося її, здерли шкіру з голови і кинули в темницю, де вранці її знайшли повністю здоровою.

Глікерію кинули на розтерзання левам: перша левиця лягла біля її ніг, а друга загризла святу мученицю, але тіло не було розшматоване. Невдовзі мощі святої мучениці Глікерії почали шануватися мироточивими.

Тропар

Агница Твоя, Иисусе, Гликерия, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

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