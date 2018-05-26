26 травня – день пам'яті святого мученика Олександра Римського

Святий мученик Олександр був воїном і служив у Римі.

За деякими джерелами, він походив з міста Поццуолі в Кампанії, що неподалік від Неаполя.

Під час гоніння імператора Максиміана святий мученик, відмовившись принести жертву ідолу, постав перед судом імператора, засудив нечестиве поклоніння демонам і переконував сповідати Христа.

Імператор віддав його в руки коміта Тиверіана, який наказав повісити святого воїна на дереві і рвати його тіло залізними гаками.

Після цього Тиверіан, взявши з собою святого Олексадра, відправився до Фракії, щоб і там почати переслідування християн.

Туди ж прийшла і мати Олександра, блаженна Пименія, яка бачила все, що сталося з її сином. Вона відвідувала його в темниці і підбадьорювала під час тортур.

Незабаром після жорстоких мук і побоїв мученик Олександр був обезголовлений у місті Дрізіпара недалеко від Адріанополя. Кат, який співчував мученику, бачив, як його душу піднесли на небо ангели.

Тіло святого, кинуте Тиверіаном в річку, витягли й охороняли від хижих звірів і птахів 4 пса, поки його не знайшла блаженна Пименія, яка і поховала сина з честю.

Частина мощей святого збереглася і знаходиться в Празі.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Александре, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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