25 травня Православна Церква вшановує пам'ять святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського

Про життя святителя Єпіфанія відомо вкрай мало. Вважається, що за походженням він був фінікійцем, отримав освіту в будинку багатого іудея.

Після смерті свого вчителя він прийняв християнство і зник у Єгипті. Повернувшись у Палестину, він став учнем авви Іларіона.

Після тривалих аскетичних вправ Єпіфаній переселився на Кіпр і в 367 році був поставлений єпископом Саламіна.

В 403 році слідуючи рекомендаціям Феофіла Олександрійського він відправився в Константинополь, щоб викрити святителя Іоанна Златоуста в оригенізмі, але після особистої зустрічі переконався в хибності звинувачень і політичній підоснові задумів Феофіла.

Відправившись на Кіпр, святитель помер під час морського переходу недалеко від узбережжя острова.

Згідно патеричній історії, він став єпископом у шістдесят років і святительствував п'ятдесят п'ять років, померши на сто шістнадцятому році життя.

Тропар

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

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