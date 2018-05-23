23 травня - день пам'яті апостола Симона Зилота (Кананіта) (І ст.)

Симон Зилот був одним з 12-ти апостолів Христових. За переказами, перше диво, створене Спасителем, - перетворення води на вино у Кані Галіллейській - відбулося саме в його будинку.

Здивований Симон всім серцем увірував в Господа як обітованого Месію і пішов за Ним, залишивши майно та родичів. За це його стали називати «Кананітом», або "зилотом", - тобто «ревнителем» - у перекладі з єврейської та грецької.

Цей апостол проповідував Слово Боже у Юдеї, Єгипті, Лівії, Киринеї. Як і багато інших учнів Христових, він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. Це сталося в Абхазії.

У 19-му столітті на місці подвигів апостола, поблизу Іверської гори, був споруджений Новоафонський монастир Симона Кананіта.

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