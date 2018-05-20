20 травня – пам'ять преподобного Ніла Сорського

Про життя преподобного Ніла Сорського до прийняття чернецтва відомо лише, що він походив із селянської родини, але був грамотний.

Постригся він у Кирило-Білозерському монастирі, а потім здійснив подорож на Святу Землю, був у Константинополі і на Афоні. Там преподобний зупинився надовго, де навчився усамітненому життю в молитві та спогляданні.

Повернувшись на батьківщину, святий Ніл засновує скит, який потім отримав його ім'я, і збирає тих, хто прагне до відлюднення, читання і переписування книг. Останнє було поставлено на досить науковій основі, сам Ніл уважно вивчав тексти, які переписувалися, а також шукав більш точні списки.

Святий Ніл Сорський опинився в центрі суперечок користолюбців і некористолюбців до монастирської власності.

Він виступав проти великих земельних володінь, вважаючи, що чернець повинен жити, задовольняючись лише самим необхідним, добуваючи те власною працею.

Преподобний отець брав участь у Соборах 1490 і 1503 років, написав ряд послань учням і склав статут чернечого життя.

Тропар

Мирскаго жития отвергся и мятежа житейскаго бегая, преподобне и Богоносне отче наш Ниле, не обленился еси собрати цветы райския от писаний отеческих и, в пустыню вселився, процвел еси, яко крин сельныи, отонюду же прешел еси и в Небесныя обители; научи и нас, честно почитающих тя, твоим царским путем шествовати и молися о душах наших.

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