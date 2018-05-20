20 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Жировицькою"

Явління ікони Божої Матері «Жировицька» відбулося в 1470 році в містечку Жировиці Гродненського повіту, на території сучасної Білорусії.

У лісі, який належив православному литовському вельможі Олександру Солтану, пастухи побачили надзвичайно яскраве світло, яке пробивалося у вигляді полум'я крізь гілки грушевого дерева.

Пастухи підійшли ближче і побачили на дереві невелику ікону Божої Матері в променевому сяйві.

Пастухи віднесли її до свого пана. Однак вельможа не надав особливого значення розповіді пастухів, але образ взяв і закрив його в скриньці.

Наступного дня у Олександра Солтона зібралися гості, і господар вирішив показати їм знахідку, але ікони в скриньці не виявилося.

Через деякий час пастухи знову знайшли образ Богородиці на тому самому місці і знову принесли його своєму панові. На цей раз Олександр поставився до ікони з більшим благоговінням, ніж раніше, і дав обітницю на місці явлення ікони Богородиці спорудити храм. Скоро невеликий дерев'яний храм був споруджений, і в нього перенесли ікону Пресвятої Богородиці.

На початку XVI століття в церкві раптово сталася пожежа. Незважаючи на зусилля мешканців загасити вогонь, врятувати храм не вдалося.

Всі вирішили, що у вогні загинула також ікона Божої Матері. Але одного разу малолітні діти побачили на горі, біля підніжжя якої був згорівший храм, Діву, яка сидить на камені в яскравому сяйві. Діти поспішили повідомити про побачене своїм домашнім.

Вважаючи сказане дітьми за Божественне одкровення, всі вирушили на гору і, підійшовши до каменя, побачили на ньому палаючу свічку і Жировицьку ікону Пресвятої Богородиці, аніскільки не постраждалу від пожежі. Незабаром мешканці збудували новий кам'яний храм і поставили в ньому чудотворний образ. Згодом біля храму виник чоловічий монастир.

Нині чудотворна Жировицька ікона Божої Матері знаходиться у соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці Жировицького чоловічого монастиря в Білорусії.

Тропар

Пред святою Твоею иконою, Владычице, молящиися исцелений сподобляются, веры истинныя познание приемлют и агарянская нашествия отражают Темже и нам, к Тебе припадающим, грехов оставления испроси, помыслами благочестия сердца наша просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших.

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