19 травня – день пам'яті святого мученика Варвара Луканського, колишнього розбійника

Святий мученик Варвар, колишній розбійник, жив у Греції і довгий час робив розбої, грабежі та вбивства, але Господь навернув його до покаяння.

Одного разу, коли Варвар сидів у печері і дивився на безліч награбованого майна, благодать Божа торкнулася її серця. Він подумав про неминучу смерть, про страшний майбутньому суді. Варвар залишив у печері всі свої скарби і прийшов у найближчу церкву.

Він не приховав від священика свої злі справи і благав прийняти від нього покаяння. Священик дав йому місце у своєму будинку, і святий Варвар пішов за ним, пересуваючись на колінах і ліктях, як чотиринога тварина, тому що вважав себе негідним звання людини.

У будинку священика він оселився разом з худобою, харчувався з тваринами і вважав себе гірше всякої тварі. Отримавши від священика прощення своїх гріхів, Варвар пішов у ліс і прожив там 12 років без одягу, терплячи холод і спеку, чому все тіло почорніло.

Нарешті святий Варвар отримав небесну звістку, що гріхи його прощені і що він помре мученицькою смертю. Одного разу по місцях, де трудився святий Варвар, проходили купці. У густій траві перед ними щось пробігло. Думаючи, що це звір, вони пустили туди кілька стріл з луків.

Підійшовши ближче, вони жахнулися, побачивши, що смертельно поранили людину. Але святий Варвар просив їх не журитися, розповів їм про себе і просив повідомити про все священикові, у будинку якого він раніше жив. Після цього святий Варвар віддав дух свій Богові. Пресвітер, який прийняв покаяння колишнього розбійника, знайшов тіло його, осяяне Небесним світлом.

Пресвітер поховав тіло святого Варвара на тому місці, де він був убитий. Згодом від гробу святого почало спливати миро, яке зціляло різні хвороби. Мощі його знаходяться в монастирі Келлій у Фессалії, неподалік від міста Ларісси.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Варвар, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощный дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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