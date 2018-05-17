Сьогодні православні святкують Вознесіння Господнє

У четвер 17 травня православні християни відзначають велике двунадесяте свято Вознесіння Господнє.

Цього дня віруючі згадують вознесіння воскреслого Іісуса Христа в Царство Отця Свого Небесного, яке відбулося на горі Оливна у присутності апостолів та Матері Божої.

Згідно з Євангеліями і книгою Діянь, після Свого Воскресіння Христос протягом сорока днів являвся апостолам і говорив про Царство Боже.

В останній день Свого земного перебування Він зібрав апостолів у Єрусалимі та звелів їм не розходитися, сказавши, що через кілька днів на них зійде Дух Святий.

На горі Оливна Господь дав останні обітниці Своїм учням, у тому числі про Своє друге пришестя, а потім, піднявши руки, благословив їх.

У момент благословення Він став віддалятися від них і підноситися на небо, сховавшись у хмарі. Учні поклонилися Господу, який вознісся, і ще довго продовжували стояти і дивитися на небо.

Тоді з'явилися перед ними два ангели в білих одежах і сказали: «Мужі галілейські! Що ви стоїте і дивитеся на небо? Сей Іісус, узятий од вас на небо, знову прийде таким же чином, як ви бачили Його сходження на небо».

Після цього учні Христа повернулися до Єрусалима і залишалися там усі разом, чекаючи зішестя Святого Духа, що й сталося через десять днів.

За матеріалами сайту журналу "Фома".