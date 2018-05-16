16 травня Православна Церква вшановує образ Пресвятої Богородиці "Печерської"
00:14, 16 травня 2018Свята
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На цій іконі зображена Божа Матір з предстоящими преподобними Антонієм та Феодосієм Печерськими.
Пресвята Богородиця сидить на троні, з короною на голові.
Свої руки Вона покладає на коліноприклонних преподобних Антонія і Феодосія. На колінах у Божої Матері - Богонемовля, яке благословляє обома руками.
Обабіч трону стоять схилені ангели.
Тропар
Днесь светло торжествует Печерская обитель и радуется явлением образа Богоматере безмерный лик Печерских отцев, с нимиже и мы непрестанно вопием: радуйся, Благодатная, Печерская похвало.
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