16 травня Православна Церква вшановує образ Пресвятої Богородиці "Печерської"

На цій іконі зображена Божа Матір з предстоящими преподобними Антонієм та Феодосієм Печерськими.

Пресвята Богородиця сидить на троні, з короною на голові.

Свої руки Вона покладає на коліноприклонних преподобних Антонія і Феодосія. На колінах у Божої Матері - Богонемовля, яке благословляє обома руками.

Обабіч трону стоять схилені ангели.

Тропар

Днесь светло торжествует Печерская обитель и радуется явлением образа Богоматере безмерный лик Печерских отцев, с нимиже и мы непрестанно вопием: радуйся, Благодатная, Печерская похвало.

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