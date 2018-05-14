14 травня - день пам'яті святої благовірної грузинської цариці Тамари

Свята благовірна цариця Грузії Тамара Велика народилася близько 1165 року.

Вона походила з давньої грузинської династії Багратидів і з 1178 року була співправителькою свого батька, Георгія III.

Час царювання святої Тамари відомий як золотий вік грузинської історії: цариця Тамара відрізнялася високим благочестям і, продовжуючи починання свого діда, святого благовірного царя Давида III Відновника сприяла широкому поширенню віри Христової по всій Грузії, будівництву храмів і монастирів.

У 1204 році правитель Румського султанату Рукн-ед-Дін звернувся до цариці Тамарі з вимогою відмови Грузії від християнства та прийняття ісламу.

Цариця Тамара відкинула цю вимогу, і в історичній битві поблизу Басіані грузинське військо розбило коаліцію мусульманських держав. Мудре правління благовірної цариці Тамари здобуло їй всенародну любов.

Останні роки життя вона провела в печерному монастирі Вардзіа.

Благовірна цариця мала келію, яка була поєднана з храмом за допомогою віконця, через яке вона могла молитися під час богослужінь.

Свята померла мирно в 1213 році і була зарахована до лику святих.

Тропар

Вышния красоты желая, нижния сласти телесныя далече от себе отгнала еси и, в чертозе царском пребывающи, ангельское житие препровождала еси, царице Тамаро блаженная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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