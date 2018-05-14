14 травня – пам'ять священномученика Макарія, митрополита Київського

Священномученик Макарій, митрополит Київський, був раніше архімандритом Віленського Свято – Троїцького монастиря.

В 1495 році, після смерті Київського митрополита Іони Глезни, він був обраний і висвячений на його місце.

З Константинополя від патріарха Нифонта були надіслані благословенні листи, які підтверджували обрання святителя Макарія на митрополичу кафедру.

1 травня 1497 року татари, які вторглися на Руську землю, вбили митрополита Київського і всієї Русі Макарія в селі Стриголові, на річці Вжищі, де святитель звершував богослужіння.

Разом з ним татари вбили і захопили в полон багатьох з його пастви.

Святі мощі святителя Макарія, прославлені від Бога нетлінністю і чудесами, сьогодні перебувають у Свято-Володимирському соборі Києва.

Тропар

Божественныя Безкровныя совершая Жертвы, кровь твою, от безбожных агарян излиянную, в жертву непорочную принесл еси Владыце твоему, Пастыреначальнику Христу. Егоже моли, молим тя, пролити гнев на языки, хотящия браней; христолюбивое воинство наше на враги укрепи и стадо твое от всяких бед неврежденно соблюди, тебе бо крепкаго заступника почитаем, новый свяшенномучениче российский, святителю блаженный Макарие.

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