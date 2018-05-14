14 травня – день пам'яті преподобного Пафнутія Боровського

Преподобний народився в селі Кудинові, поблизу Боровська в сім'ї наверненого татарина Мартіна і його дружини Фотинії і в хрещенні був названий Парфенієм.

У 1414 році Парфеній прийняв постриг з ім'ям Пафнутій у Покровському монастирі на Високому і згодом був послушником у Микити Серпуховського — учня преподобного Сергія Радонезького.

Сам Пафнутій згодом став учителем і наставником для іншого відомого церковного діяча Йосифа Волоцького.

Чернечий подвиг святого Пафнутія тривав більше 63 років.

Про його життя збереглося два літературних документа, написаних учнями: «Житіє преподобного Пафнутія Боровського» Вассіана Саніна, єпископа Ростовського, і «Сказання про смерть преподобного Пафнутія Боровського» старця Інокентія.

Подвижник був канонізований Макаріївським собором в 1547 році.

Тропар

Жития светлостию просветив твое отечество, в молитвах и постех дарований Божественнаго Духа исполнился еси, и, во временней сей жизни добре подвизався, милость благоутробия всем скорбящим отверзл еси, и нищим был еси заступник. Тем молим тя, отче Пафнутие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської духовної академії і семінарії. При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове.