13 травня – день пам'яті святителя Ігнатія Брянчанінова, єпископа Кавказького і Чорноморського

Майбутній святитель народився 5 лютого 1807 року в старовинній дворянській родині Брянчанінових.

В 1826 році за наполяганням батька, юнак на ім'я Дмитро, таким було мирське ім'я святителя, закінчив Військове інженерне училище. Однак кар'єрі офіцера він волів прийняття чернецтва і подав прохання про відставку, яка була задоволена лише після важкої хвороби.

Після видужання він вступив послушником в Олександро-Свірський монастир, потім перейшов в Оптину пустинь.

У 1831 році він був пострижений у чернецтво з ім'ям Ігнатій на честь Ігнатія Богоносця, через кілька днів був висвячений у сан диякона, а ще через три тижні прийняв сан священика.

У 1833 році отець Ігнатій став ігуменом і був направлений у Троїце-Сергієву пустинь під Санкт-Петербургом, для відновлення монастиря, який прийшов у запустіння.

27 жовтня 1857 року в Казанському соборі святий був поставлений в єпископа Кавказького і Чорноморського.

Хоча своєю єпархією він управляв лише чотири роки, йому вдалося багато зробити для розвитку церковного життя в цьому регіоні.

Знову серйозно захворівши, владика був направлений в 1861 році на спокій у Костромську єпархію в Ніколо-Бабайський монастир. Там він зайнявся письменницькою діяльністю, написавши відомі праці «Принесення сучасному чернецтву», «Отечник» і багато інших.

Помер єпископ Ігнатій 30 квітня 1867 року.

Тропар

Православия поборниче, покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный, архиереев богодухновенное украшение, монашествующих славо и похвало: писании твоими вся ны уцеломудрил еси. Цевнице духовная, Игнатие Богомудре, моли Слова Христа Бога, Егоже носил еси в сердце твоем, даровати нам прежде конца покаяние.

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