11 травня – день пам'яті святих апостолів з числа сімдесяти: Ясона та Сосипатра, а також всіх постраждалих з ними

Апостол Ясон походив із Тарса в Малій Азії. Він був першим християнином у місті. Апостол Сосипатр був родом з Ахаї.

Обидва вони стали учнями апостола Павла, який навіть назвав їх «родичами» в одному з послань.

Згодом святий Ясон був поставлений єпископом у рідному місті Тарсі, а святий Сосипатр – в Іконії. З Євангельською проповіддю вони вирушили на захід і в 63 році досягли острова Керкіри в Іонічному морі біля Греції. Там вони побудували церкву в ім'я первомученика Стефана і багатьох хрестили.

Правитель острова дізнався про це і посадив їх у в'язницю, де знаходилися сім розбійників: Саторній, Якисхол, Фавстіан, Яннуарій, Марсалій, Євфрасій і Маммій. Апостоли навернули їх усіх до Христа.

За сповідання Христа сім в'язнів мученицьки померли в котлі з розтопленою смолою, сіркою і воском. Тюремний вартовий, бачачи їх мученицький подвиг, оголосив себе християнином. За це йому відрубали ліву руку, потім обидві ноги і потім голову. Апостолів Ясона та Сосипатра правитель наказав бити батогом і знову ув'язнити.

Наступний правитель наказав кинути апостолів Ясона та Сосипатра в казан з киплячою смолою, але коли побачив їхніми неушкодженими, зі сльозами вигукнув: «Боже Ясона і Сосипатра, помилуй мене!».

Звільнені апостоли хрестили правителя і дали йому ім'я Севастіан. З його допомогою апостоли Ясон та Сосипатр побудували на острові кілька церков і, доживши до глибокої старості, своєю гарячою проповіддю примножили стадо Христове.

Тропар

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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