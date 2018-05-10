10 травня Православна Церква вшановує пам'ять святого апостола і священномученика Симеона, родича Господнього

Святий апостол і священномученик Симеон, родич Господній, був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосифа Обручника.

У зрілому віці він побачив чудеса Господа Ісуса Христа, увірував у Нього і став одним з числа сімдесяти апостолів. Святий Симеон проповідував вчення Христове і наставляв в істинах святої віри.

Після вбивства святого апостола Якова, першого єпископа Єрусалимського, на його місце християни обрали святого апостола Симеона.

У правління імператора Траяна римському правителю Аттику донесли, що святий Симеон походить з роду царя Давида і сповідує християнську віру. Язичники схопили святого Симеона, який у той час був вже столітнім старцем і після довгих мук розіп'яли на хресті.

Тропар

В мире радуешися, Симеоне Иерусалимский, любезно Христу Богу, тело душевное чисто сохранив, претерпевши страсть телесную, долготерпеливе, крепко, и в конец на кресте распят бысть. Ты бо, Истинному Рачителю подобяся, и от мира скоро отлучися, лютыя язвы на себе понесе и молишися о душах наших.

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