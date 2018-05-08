8 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Царгородською"

Згідно з переказами, Царгородська ікона Божої Матері, пам'ять якої святкується 8 травня, – одна з ікон, написаних святим апостолом і євангелістом Лукою.

Вважається, що ікону в середині XV століття приніс з Царгорода преподобний Євфросин Псковський, який отримав образ від Константинопольського патріарха.

Шанований древній образ перебував у Спасо-Єлеазаровському монастирі під Псковом, але, на жаль, загинув у вирі повноводної річки Толба разом з кораблями шведів, які пограбували Спасо-Єлеазаровський монастир і спробували вивезти його цінності.

Перед іконою Царгородської Божої Матері моляться з проханням про душевне і тілесне зцілення, а також з проханням про надання душевних сил для подолання неприємностей.

Тропар

Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии. Твоя, Владычице, икона, озаряющи чудес сиянием преславно всех, приходящих к ней с верою и любовию и молящихся усердно к Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе, величию. Слава Богу, Евфосином сию давшему нам! Слава Приведшему ю от Царьграда! Слава Дающему тою всем исцеления.

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