7 травня - день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів (ІІІ ст.)

Святий мученик Сава жив в 3-му столітті за часів правління імператора Авреліана. Завдяки своїй хоробрості він досяг високого чину воєводи-стратилата. Але коли імператору стало відомо, що Сава - християнин, він зажадав від нього відректися від віри.

Не домогшись свого, Авреліан наказав віддати Саву на жорстокі тортури, після яких сповідник залишився неушкодженим. Ставши свідками страждань праведника, 70 воїнів також визнали себе християнами. Всі вони були усічені мечем.

Під час нічної молитви Саві з`явився Іісус Христос, велівши не боятися страждань. Укріплений Спасителем, святий витерпів всі муки і віддав свою душу Господу.

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