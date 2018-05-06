6 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Моздокська"

Грузинська цариця свята Тамара, яка жила в кінці XII – на початку XIII століття, сприяла поширенню на Кавказі християнства.

В один з храмів, який знаходився поблизу осетинського аулу Мар'ям-Kay, вона й надіслала список Іверської афонської ікони Божої Матері як дар місцевим християнам.

Написана ця ікона була благочестивою людиною, який перед тим, як почати роботу, постив шість тижнів.

До 1768 року ця ікона Богоматері зберігалася в Куртатинському окрузі. Тут вона три рази дивним чином виходила неушкодженою з пожеж.

У тому ж році за наполяганням імператриці Катерини II осетини аулу Мар'ям-Kay повинні були виселитися з Куртатинського округу. Відправившись у дорогу і взявши із собою Іверську ікону, подорожні-осетини заночували на березі річки Терек біля міста Моздока.

Всю ніч від святої ікони виходило яскраве світло, освітлюючи всю околицю, а вранці, коли переселенці хотіли продовжити свій шлях, воли, запряжені в гарбу, на якій містилася Іверська ікона, не змогли зрушити з місця.

Одному з подорожніх було уві сні видіння: Богородиця наказала залишити ікону на цьому місці. Звістка про це дійшла до архієрея, яким був звершений урочистий молебень перед іконою.

Архієрей хотів було перенести ікону в міський собор, але йому теж було відкрито, що святий образ повинен залишатися на тому самому місці.

Єпископ прислухався до цього небесного навіювання і побудував тут для Іверської ікони каплицю, на місці якої в 1796-1797 роках був збудований храм в ім'я Успіння Богоматері, тут же незабаром була заснована жіноча обитель. Але в 1799 році храм і монастир були закриті, так як була скасована і сама Моздокська єпархія.

У кінці XIX століття на честь Іверської ікони Божої Матері жителями Моздока був збудований величний храм. Але не тільки моздокські жителі вважали цю ікону своєю покровителькою – вона шанувалася по всьому Кавказу.

Від Іверської Моздокської ікони відбулося багато чудес і зцілень. Часто за обітницею прочани приходили до неї здалеку босоніж і кілька разів обходили навколо собору на колінах.

На превеликий жаль, після революції 1917 року ікона була втрачена і сьогодні в Успенській церкві міста Моздока знаходиться її список.

Тропар

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

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