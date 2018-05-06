6 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Моздокская"

Грузинська цариця свята Тамара, яка жила в кінці XII – початку XIII століття, сприяла поширенню на Кавказі християнства.

В один з храмів, перебували близько осетинського аулу Мар'ям-Kay, вона й надіслала список Іверської афонської ікони Божої Матері в дар новопросвещенным християнам.

Написана ця ікона була благочестивою людиною, який перед тим, як почати роботу, постив шість тижнів.

До 1768 року ця ікона Богоматері зберігалася в Куртатинском окрузі. Тут вона три рази чудесним чином виходила неушкодженою з пожеж. У тому ж році за наполяганням імператриці Катерини II осетини аулу Мар'ям-Kay повинні були виселитися з Куртатинского округу.

Відправившись в дорогу і взявши з собою Иверскую ікону, подорожні-осетини заночували на березі річки Терек у міста Моздока. Всю ніч від святої ікони виходив яскраве світло, освітлюючи всю околицю, а вранці, коли переселенці хотіли продовжити свій шлях, воли, запряжені в гарбу, на якій містилася Іверська ікона, не змогли зрушити з місця.

Одному з подорожніх було уві сні видіння: Богородиця наказала залишити ікону на цьому місці. Звістка про це дійшла до архієрея, яким було звершено урочистий молебень біля ікони.

Архієрей хотів було перенести ікону в міський собор, але йому теж було відкрито, що святий образ повинен залишатися на тому ж місці.

Єпископ послухав цього небесного навіюванню і побудував тут для Іверської ікони каплицю, на місці якої в 1796-1797 роках був збудований храм в ім'я Успіння Богоматері, тут же незабаром була заснована жіноча обитель.

Але в 1799 році храм і монастир були закриті, як була скасована і сама Моздокская єпархія.

В кінці XIX століття на честь Іверської ікони Божої Матері жителями Моздока був збудований величний храм. Але не тільки моздокские жителі вважали цю ікону своєю покровителькою – вона шанувалася по всьому Кавказу.

Від Іверської Моздокской ікони відбулося багато чудес і зцілень. Часто за обітницею прочани приходили до неї здалеку босоніж і кілька разів обходили навколо собору на колінах.

На превеликий жаль, після революції 1917 року ікона була втрачена і сьогодні в Успенській церкві міста Моздока знаходиться її список.

Тропар

Від святої ікони Твоєї, о Владичице Богородице, зцілення і цельбы подаються рясно, з вірою і любов'ю приходять до неї. Тако і мою неміч завітай, і душу мою помилуй, Блага, і тіло зціли благодаттю Твоєю, Пречиста.

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