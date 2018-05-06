6 травня Православна Церква урочисто святкує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця

Святий Георгій народився в Каппадокії, у родині багатих і побожних батьків, які виховали його в християнській вірі.

Ще в дитинстві він втратив батька, який був замучений за сповідування Христа. Мати ж Георгія переселилася з юнаком у Палестину, так як там була її родина і багаті володіння.

Вступивши на військову службу Георгій вирізнявся серед інших воїнів своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою статурою та красою.

Досягнувши незабаром звання трибуна, він виявив таку хоробрість у бою що звернув на себе увагу і став улюбленцем імператора Діоклетіана. Імператор нагородив відважного воїна званням коміта і воєводи.

Мати Георгія до того часу вже померла.

З того часу Георгій роздав все своє багатство і звільнив своїх рабів. Після цього він з'явився на нараду імператора й патриціїв щодо винищування християн і мужньо викрив їх у жорстокості і несправедливості, оголосивши себе християнином і привівши збіговисько в замішання. Після безрезультатних умовлянь відмовитися від Христа імператор наказав піддати святого різним мукам.

Святого великомученика били воловими жилами, колесували, кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами всередині, поїли отрутою.

Зрештою імператор вирішив влаштувати останнє випробування святому Георгію і запропонував йому стати своїм співправителем, якщо той принесе жертву язичницьким богам.

Георгій прийшов з імператором в язичницький храм, але замість жертвопринесення він вигнав звідти демонів, які мешкали в статуях, після чого ідоли впали і розбилися.

Тоді імператор наказав відрубати йому мечем голову. Так святий страждалець відійшов до Христа в Нікомидії у квітні 303 року. Слуга Георгія, який записував всі його подвиги, також отримав від нього вказівку поховати великомученика в його родових палестинських володіннях.

Мощі святого Георгія поклали в палестинському місті Лідда, у храмі, який отримав його ім'я, голова ж його зберігалася в Римі в храмі, теж присвяченому йому. Святитель Димитрій Ростовський додає, що в Римському храмі також зберігалися його спис і хоругва.

Чудеса святого Георгія послужили приводом до шанування його покровителем скотарства і захисника від хижих звірів.

Георгій Побідоносець також здавна вважається покровителем воїнства.

Тропар

Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.