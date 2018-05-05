5 травня Православна Церква згадує перенесення чесних мощів святого благовірного князя Всеволода-Гавриїла, Псковського чудотворця

Святий благовірний князь Всеволод, у хрещенні Гавриїл, Псковський народився і майже все життя прожив у Новгороді.

У 1117 році, коли великий князь Володимир Мономах дав на спадок Мстиславу Білгород Київський, фактично зробивши його своїм співправителем, молодий Всеволод лишився намісником батька на Новгородському князюванні. Святий князь Всеволод багато доброго зробив для Новгорода.

Зі святителем Ніфонтом, архієпископом Новгородським, він побудував безліч храмів, серед яких – собор великомученика Георгія в Юр'ївському монастирі і храм святого Іоанна Предтечі на Опоках.

У 1132 році, після смерті святого великого князя Мстислава, київський князь Ярополк Володимирович перевів Всеволода в Переяслав Південний, який вважався старшим після Києва містом. Молодші сини Мономаха – Юрій Долгорукий, Андрій Добрий, побоюючись, що Ярополк зробить Всеволода своїм спадкоємцем, виступили проти племінника. Н

е бажаючи міжусобиць, святий князь повернувся до Новгорода, але його прийняли з незадоволенням. Новгородці вважали, що князь був «вигодуваний» ними і не повинен був йти від них. П

рагнучи відновити добрі відносини з новгородцями, князь в 1133 році організував переможний похід на Чудь і приєднав до новгородськимх володінь Юр'єв. Але важкий зимовий похід 1135-1136 років на Суздаль закінчився невдачею.

Свавільні новгородці не могли пробачити поразки своєму князеві. Віче вирішило закликати князя з іншого роду Ольговичів, а святого Всеволода засудили на вигнання.

Всеволод знову пішов у Київ, і дядько Ярополк дав йому в утримання Вишгородську волость під Києвом.

У наступному, 1137 році жителі Пскова, які пам'ятали походи новгородсько-псковського війська під проводом князя, закликали його на псковское князювання. Це був перший псковський князь, обраний за бажанням самих псковичів.

Тільки рік прокняжив у Пскові святий Всеволод – 11 лютого 1138 року він помер, проживши 46 років. Весь Псков зібрався на поховання улюбленого князя. Новгородці, отямившись, надіслали протопопа із Софійського собору, щоб взяти в Новгород його святе тіло, але князь відвернувся від Новгорода, і рака не рушила з місця.

Гірко плакали новгородці, каючись у невдячності, і благали дарувати їм хоч малу частинку святого праху. За їхніми молитвами відпав ніготь від руки святого.

Псковичи поклали святого Всеволода в храмі святого великомученика Димитрія. Поряд з гробом поставили бойову зброю князя – щит і меч, який мав форму хреста, з написом на латині «Честі моєї нікому не віддам».

27 листопада 1192 року були знайдені мощі святого князя Всеволода і перенесені в Троїцький собор, в якому був освячений на честь його приділ.

22 квітня 1834 року, в перший день Пасхи, святі мощі були урочисто перенесені в головний собор.

В 1193 році мощі святого Всеволода були знайдені нетлінними, і з того часу біля його гробниці почалися зцілення.

Тропар

Наста днесь всечестный новый праздник, пренесение честных мощей блаженнаго князя Гавриила, веселящи изрядно всех благочестивых множества, темже, вси вернии, сошедшеся во святый храм Живоначальныя Троицы, возопием: блаженне княже Гаврииле, имея дерзновение ко Христу Богу, моли спастися празднующим любовию память твою.

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