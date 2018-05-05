5 травня – день пам'яті преподобного Феодора Сикеота

Святий Феодор народився в середині VI століття в Малій Азії. Ночами хлопчикові являвся святий великомученик Георгій і уводив його у свій храм на молитву.

У віці дванадцяти років юнак удостоївся видіння Спасителя, після якого почав трудитися духовно ще старанніше.

У 14 років святий пішов з дому і оселився в церкві святого великомученика Георгія, харчуючись лише просфорою. За своє подвижницьке життя святий Феодор отримав від Бога дар зцілень хвороб і владу над бісами.

Преподобний оселився в тісній печері, залишивши лише невеликий отвір для повітря. Він харчувався водою і хлібом, які йому приносив один диякон. Два роки святитель провів у затворі в повному мовчанні.

Боячись, що святий Феодор помре, диякон відкрив місце затвора преподобного і його винесли з печери напівмертвим, але Господь через кілька днів, зцілив його. Чутки про подвиги юнака дійшли до місцевого єпископа, і він висвятив Феодора в сан пресвітера, хоча йому було лише 17 років.

Відправившись вклонитися святим місцям Палестини, святий Феодор прийняв чернечий постриг у Хозевитській лаврі і, повернувшись на батьківщину, він оселився біля церкви великомученика Георгія.

Незабаром біля преподобного зібралася братія, і утворився монастир. Маючи дар прозорливості, святитель Феодор передбачив майбутню іконоборчу єресь і царювання воєводі Маврикію.

У сані єпископа Анастасиопольского, преподобний Феодор багато потрудився на благо Церкви. Бажаючи безмовності, святий через 11 років залишив кафедру і повернувся назад у свій монастир.

Преподобний мирно почив у Господі в 613 році.

Тропар

Познан быв от пелен освящен и явлься благодатей исполнен, чудесы мир озарил еси и демонов множество отгнал еси, священнодетелю Феодоре, темже о нас молися Господеви.

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