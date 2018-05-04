4 травня – день пам'яті священномученика Януарія, єпископа Беневентського
Святий священномученик Януарій походив з аристократичної сім'ї з Беневенто, в юному віці став християнином, потім ще юнаком став першим єпископом Беневенто.
Під час гонінь Діоклетіана святий Януарій регулярно відвідував кинутих до в'язниці Поццуолі дияконів Созія і Прокла, спільно з ними звершував там літургію.
Під час одного з таких богослужінь Януарій був заарештований.
Потім єпископ, а також диякони Созій, Прокл, Фест, читець Дезидерій і миряни Акуцій і Євтихій були послідовно: кинуті в піч, але залишилися неушкодженими; віддані на поталу звірам у цирку Поццуолі, але звірі не чіпали їх; нарешті, були обезголовлені в 305 році. У момент кончини святому Януарію було близько 30 років.
Святий Януарій відомий у католицькому світі дивом, яке регулярно відбувається на його реліквії. Перша згадка про це диво відноситься до 17 серпня 1389 року.
Суттю дива є розрідження, а іноді навіть скипання засохлої рідини в закритій ампулі, яка вважається кров'ю святого Януарія.
При витяганні ампули та поміщенні її поблизу релікварія з головою священномученика Януарія кров у ампулі розріджується. Диво збирає величезну кількість паломників.
Святий священномученик Януарій шанується як Католицькою, так і Православною Церквами. Також він є покровителем міста Неаполь в Італії.
Тропар
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Ианнуарие, моли Христа Бога спастися душам нашим.
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