4 травня – день пам'яті священномученика Януарія, єпископа Беневентського

Святий священномученик Януарій походив з аристократичної сім'ї з Беневенто, в юному віці став християнином, потім ще юнаком став першим єпископом Беневенто.

Під час гонінь Діоклетіана святий Януарій регулярно відвідував кинутих до в'язниці Поццуолі дияконів Созія і Прокла, спільно з ними звершував там літургію.

Під час одного з таких богослужінь Януарій був заарештований.

Потім єпископ, а також диякони Созій, Прокл, Фест, читець Дезидерій і миряни Акуцій і Євтихій були послідовно: кинуті в піч, але залишилися неушкодженими; віддані на поталу звірам у цирку Поццуолі, але звірі не чіпали їх; нарешті, були обезголовлені в 305 році. У момент кончини святому Януарію було близько 30 років.

Святий Януарій відомий у католицькому світі дивом, яке регулярно відбувається на його реліквії. Перша згадка про це диво відноситься до 17 серпня 1389 року.

Суттю дива є розрідження, а іноді навіть скипання засохлої рідини в закритій ампулі, яка вважається кров'ю святого Януарія.

При витяганні ампули та поміщенні її поблизу релікварія з головою священномученика Януарія кров у ампулі розріджується. Диво збирає величезну кількість паломників.

Святий священномученик Януарій шанується як Католицькою, так і Православною Церквами. Також він є покровителем міста Неаполь в Італії.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Ианнуарие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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