4 травня Православна церква згадує святителя Максиміана, патріарха Константинопольського

Святитель Максиміан, патріарх Константинопольський, народився в Римі в багатій і благочестивій родині.

На власні кошти він ховав померлих, які прославилися святістю життя.

Святий Максиміан був простий у спілкуванні з людьми і любив жити далеко від мирської суєти. У Константинополі за чисте і добродійне життя патріарх Сисиній поставив його пресвітером.

Після усунення з Константинопольського престолу єретика Несторія ієромонах Максиміан був возведений на патріарший престол 25 жовтня 431 року, у правління святого царя Феодосія Молодшого.

Помер святитель Максиміан мирно 12 квітня 434 року.

Тропар

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Максимиане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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