3 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Кіпрська"

Цей образ з'явився в 392 році на острові Кіпр.

Сказання, поміщене в грецькому синаксарі в неділю Православ'я, яке пов'язується з цією іконою, говорить, що святий образ стояв на воротах, які ведуть до однієї церкви Пресвятої Богородиці, а саме до церкви Панагії Ангелоктисти.

Одного разу аравітянин, проїжджаючи повз цієї церкви, захотів посміятися над християнською святинею. Він пустив в образ стрілу і влучив у коліно Пресвятої Богородиці на іконі. У ту саму хвилину з рани потекла кров у такій кількості, що зачервоніла земля.

Аравітянин від жаху кинувся скакати додому, але не доїхавши до будинку, упав на дорозі мертвим.

З давніх років Кіпрська ікона зберігається в монастирі Ставруні, влаштованому, за переказами, на місці її знаходження. Відомі шановані списки з неї в Московському Успенському соборі та в Ніколо-Голутвинській церкві села Стромини, Московської єпархії.

Тропар

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

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