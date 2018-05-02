2 травня – день пам'яті святителя Георгія, єпископа Антіохійського
Святитель Георгій Сповідник, єпископ Антіохії Писидійської, жив у часи іконоборства.
У молоді роки він прийняв чернецтво, прославився святістю життя і був поставлений єпископом Антіохії Писидійської.
Під час гоніння на святі ікони за часів імператора Лева Вірменина святитель Георгій прибув у Константинополь і на соборі єпископів засудив іконоборчу єресь, переконуючи імператора відмовитися від неї.
Коли святий Георгій відмовився прибрати з храму ікони за наказом імператора, він був засланий в ув'язнення.
Святитель Георгій помер близько 815 року.
Тропар
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Георгие, моли Христа Бога спастйся душам нашим.
Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.