2 травня – день пам'яті святителя Георгія, єпископа Антіохійського

Святитель Георгій Сповідник, єпископ Антіохії Писидійської, жив у часи іконоборства.

У молоді роки він прийняв чернецтво, прославився святістю життя і був поставлений єпископом Антіохії Писидійської.

Під час гоніння на святі ікони за часів імператора Лева Вірменина святитель Георгій прибув у Константинополь і на соборі єпископів засудив іконоборчу єресь, переконуючи імператора відмовитися від неї.

Коли святий Георгій відмовився прибрати з храму ікони за наказом імператора, він був засланий в ув'язнення.

Святитель Георгій помер близько 815 року.

Тропар

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Георгие, моли Христа Бога спастйся душам нашим.

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