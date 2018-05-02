2 травня – пам'ять блаженної Матрони

Матрона Дмитрівна Никонова народилася в 1881 році в селі Себіно Тульської губернії. У сім'ї Матрона була четвертою дитиною.

Спочатку немолоді батьки хотіли залишити сліпу дочку в притулку. Але мати передумала — після того, як їй приснився дивний сон: білий птах надзвичайної краси, але сліпий, сів на її грудях.

Житіє повідомляє, що вже з 8 років Матрона мала міцну віру і володіла здатністю зцілювати хворих і передбачати майбутнє.

У 18 років у дівчини віднялися ноги. У молодості свята Матрона, завдяки дочці місцевого поміщика Янькова, побувала в Києво-Печерській Лаврі, Троїце-Сергієвій Лаврі, у Санкт-Петербурзі, інших містах і святих місцях Росії.

В 1899 році в Кронштадтському соборі Матрона зустріла святого праведного Іоанна Кронштадського. Після революції 1917 року Матрона і її подруга Лідія Янькова залишилися без даху над головою і пішли шукати роботу і їжу в місті.

Приблизно в 1925 році Матрона перебралася до Москви. Жила де доведеться — у друзів і знайомих. У 1942-1949 роках блаженна Матрона жила в Москві, у старовинному дерев'яному особняку на Арбаті.

Згідно житію, Матрона передбачила свою смерть за три дні, продовжуючи приймати людей у свої останні дні.

Померла свята Матрона Московська в Сходні 2 травня 1952 року. Поховання блаженної Матрони відбулося 4 травня, у неділю святих Жон-мироносиць, при великому скупченні віруючих.

У ніч на 8 березня 1998 року з благословення Патріарха Олексія II в присутності митрополита Арсенія, вікарія Московської єпархії, з братією поховання було розкрито і мощі святої Матрони знайдені.

Спочатку останки доставлені в московський Данилов монастир, потім перенесені в Покровський храм на території Покровського монастиря і поміщені в срібну гробницю, до якої відкрито щоденний доступ паломників. 2 травня 1999 року Матрона канонізована як місцевошанована московська свята.

У жовтні 2004 року відбулася загальноцерковна канонізація.

Тропар

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.