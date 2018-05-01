1 травня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Максимовська"

Максимовська ікона Божої Матері була написана в 1299 році.

На ній зображена Божа Матір у весь зріст із Предвічним Немовлям і митрополит Максим, який стоїть на колінах і бере з Її рук святительський омофор.

Ікона написана в пам'ять явління Пресвятої Богородиці святителю Максимові, коли він прибув у Володимир з Києва.

У баченні Божа Матір вручила йому омофор зі словами: "Раб Мій Максиме, добре, що ти прийшов відвідати Моє місто. Прийми цей омофор і паси у граді Моєму словесну отару".

Коли святитель прокинувся, на його руках лежав омофор.

Явління Матері Божої було знаменням Небесного благословення на перенесення митрополії з Києва у Володимир.

Омофор, переданий Матір'ю Божою, зберігався в Успенському соборі у Володимирі протягом 112 років.

У 1412 році, під час навали татар, омофор був захований ключарем собору Патрикієм, який був замучений татарами.

В наступні роки робилися спроби знайти святиню, але вони виявилися безуспішним.

Максимовська ікона зберігалася в Успенському соборі. Її помістили над гробницею святителя Максима.

Після закриття собору ікона надійшла в музейне зібрання.

В даний час Максимовська ікона знаходиться в фондах Володимиро-Суздальського музею-заповідника.

Тропар

Днесь светло красуется славнейший град Владимир, радостно совершая, Владычице, праздник явления Твоего святителю Максиму, в нем бывшаго, о немже ныне воспоминаюше и молящеся Тебе, взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися Превечному Архиерею - Сыну Твоему, да непоколебиму утвердит Церковь Православную, град наш Владимир и всю Русскую землю в мире сохранит и спасет в правоверии души наша.

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