1 травня – день пам'яті святого мученика Віктора Нікомидійського і всіх із ним постраждалих

Святі мученики Віктор, Зотик, Акиндін, Зінон, Северіян і Кесарій постраждали за часів імператора Діоклетіана.

Коли правитель почав жорстоке гоніння на християн, то одним з перших, хто постраждав був святий великомученик і побідоносець Георгій.

Його непохитна віра і мужність під час страждань привели багатьох язичників до Христа.

Святі були настільки вражені стійкістю великомученика Георгія, що привселюдно сповідували свою віру в Христа.

За наказом судді святим мученикам відтяли голови в Нікомидії в 303 році.

Тропар

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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