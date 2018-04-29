29 квітня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Іллінсько-Чернігівської"

Іллінсько-Чернігівська ікона Божої Матері була написана в 1658 році іконописцем Григорієм Костянтиновичем Дубенським, в чернецтві Геннадієм.

У 1662 році з 16 по 24 квітня на іконі виступали сльози. У тому ж році татари напали на Чернігів і розорили його.

Опівночі вони увірвалися в Троїцьку обитель, увійшли в церкву, перевернули всі ікони, взяли все церковне майно, але чудотворна ікона з усіма прикрасами залишилася недоторканною. Невидима сила не пустила нечестивців до святої ікони.

Пресвята Богородиця не допустила також, щоб вороги увійшли в печеру преподобного Антонія Печерського, де переховувалася братія обителі. У самого входу в печеру татари в страсі почали тікати.

Чудеса Божої Матері від Її Чернігівської ікони описав святитель Димитрій Ростовський у книзі "Руно Орошенне".

Пізніше про Чернігівську ікону Божої Матері писав святитель Іоанн Тобольський. Чудотворний список Чернігівської ікони Божої Матері, який перебував у Гефсиманському скиті Троїце-Сергієвої Лаври, прославився в 1869 році.

Тропар

Пречистая Владычице Богородице, упование всех христиан, понеже инаго упования не имамы разве Тебе, Всенепорочная Владычице моя, Госпоже Богородице, Матери Христа Бога моего. Темже помилуй и избави мя от всех зол моих и умоли Милостиваго Сына Своего и Бога моего, да помилует окаянную душу мою, и да избавит мя от вечныя муки, и сподобит мя Царствия Своего.

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