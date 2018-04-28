28 квітня Православна Церква вшановує пам'ять святих апостолів із числа сімдесяти: Аристарха, Пуда і Трохима

Святий апостол Аристарх, співробітник святого апостола Павла, став єпископом сирійського міста Апамеї. Його ім'я неодноразово згадується в книзі Діянь святих апостолів і в Посланнях апостола Павла.

Святий апостол Пуд згадується в Другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він займав високе становище члена римського Сенату. У своєму будинку святий приймав первоверховних апостолів і збирав віруючих християн.

Його будинок був перетворений на церкву, що дістала назву «Пастирської». У ній, за переказами, звершував богослужіння сам святий апостол Петро.

Святий апостол Трохим походив з міста Едесси. Його ім'я згадується в книзі Діянь святих апостолів і в Другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він був учнем і супутником святого апостола Павла, розділяючи з ним усі скорботи і гоніння.

Всі три апостоли прийняли мученицьку смерть в Римі за часів імператора Нерона, одночасно зі святим апостолом Павлом близько 67 року.

Тропар

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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