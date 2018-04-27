27 квітня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Віленська"

Віленська ікона Божої Матері написана святим євангелістом Лукою. Довгий час вона була родовою святинею грецьких імператорів у Константинополі.

У 1472 році перенесла ікону до Москви Софія Палеолог, дружина великого князя Московського Івана III.

У 1495 році великий князь благословив цією іконою свою дочку Олену при видачі її заміж за Литовського короля Олександра.

На честь перенесення ікони у Вільно було встановлено святкування в лютому.

Пізніше святу ікону поставили в Предтеченському храмі, в якому була похована княгиня Олена. Згодом ікону перенесли до Віленського Свято-Троїцького монастиря.

Тропар

Заступнице верных Преблагая и Скорая, Пречистая Богородице Дево! Молим Тя пред святым и чудотворным образом Твоим, да якоже древле от него заступление Твое граду Москве даровала еси, тако и ныне нас от всяких бед и напастей милостивно избави и спаси души наша, яко Милосердая.

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