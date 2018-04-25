25 квітня православні християни моляться перед образом Пресвятої Богородиці "Муромської"

Муромська ікона Божої Матері була принесена в Муром з Києва просвітителем цього краю святим благовірним князем Костянтином у дванадцятому столітті.

Святий Костянтин переконував язичників прийняти християнство, але вони чинили опір і вирішили вбити князя. Дізнавшись про це, святий вийшов до змовників з іконою Божої Матері. Язичники змінили свої наміри і самі стали просити їх охрестити.

Оригінал ікони не зберігся. Сліди його губляться в момент перенесення з Мурома в Рязань.

З Муромсьої ікони часто писалися списки, багато з яких у даний час знаходяться в різних храмах і музейних зібраннях.

Один із шанованих списків зберігався в Соборі Різдва Богородиці в Муромі до його зруйнування в XX столітті.

Тропар

Днесь светло красуется град Муром, яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд.

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