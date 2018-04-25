25 квітня - день пам'яті священномученика Зинона, єпископа Веронійського

Священномученик Зинон, єпископ Веронійський, був родом греком і походив із Сирії.

З юнацьких років він прийняв чернецтво і працював над вивченням Святого Письма.

Мандруючи по монастирях, святий прийшов у місто Верону і оселився там.

Жителі обрали його єпископом свого міста. Правили тоді імператори Констанцій і Валент, які протегували аріанській єресі, засудженій на I Вселенському Соборі в 325 році. За їхньої підтримки аріани почали гоніння на православних.

Святитель Зинон мужньо переносив від єретиків всі утиски.

Він написав 16 розлогих і 77 коротких повчань і наставлянь.

Помер святий близько 380 року.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Зиноне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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