24 квітня Православна Церква згадує преподобного Якова Желєзоборовського

Преподобний Яків Желєзноборовський, син бояр Аносових, які володіли земляли в Галичі Костромському, народився в другій половині ХІV століття.

Юнаком він прийшов до преподобного Сергія Радонезького і прийняв від нього чернечий постриг. Потім кілька років молодий чернець жив у Троїцькій обителі.

У 1392 році преподобний Яків оселився в глухому лісі біля залізних рудників, у місці, яке називалося Залізний Борок, на березі річки Тебзи. Святість його життя була відома вже сучасникам.

У 1415 році дружина великого князя Василя Дмитровича на ім'я Софія важко хворіла перед пологами. Великий князь посилав до преподобного Якова просити, щоб він помолився про його дружину, і запитував, чи вона буде жива.

Преподобний велів молитися до святого мученика Лонгіна і передбачив благополучне народження сина Василя. Вдячний князь щедро обдарував преподобного Якова, і дав йому кошти побудувати на місці подвигів монастир із храмом в ім'я святого пророка Іоанна Предтечі.

У 1429 році казанські татари спустошували околиці Галича. Преподобний Яків з учнями зник у глухих лісах. Повернувшись, вони знайшли обитель у руїнах. Усе довелося відновлювати заново.

Преподобний побудував храм в ім'я святителя Миколая, викопав разом з братією ставки. За прикладом Троїце-Сергієвого монастиря в обителі було введено суворий гуртожиток. Безліч голодних і бідних людей, розорених татарами, харчувалися в монастирі.

Після багатьох років спільних подвигів ченці просили преподобного бути їхнім ігуменом. Він покірно підкорився їхньому проханню і поїхав до Москви, де був висвячений в духовний сан.

Помер преподобний глибоким старцем 11 квітня 1442 року і був похований у Предтеченській церкві заснованої ним обителі.

Тропар

Небеснаго желая, земная возненавидел еси и, взем крест свой, последовал еси Христу и от Него прием дарования чудес, исцеляти недужныя; но, яко имея дерзновение ко Святей Троице, испроси православным Христианом здравие и спасение, на враги же победу и не забуди, посещая чад своих, припадающих к цельбоносному гробу твоему, Иакове, преподобне отче наш.

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