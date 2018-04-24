24 квітня - день пам'яті священномученика Антипи, єпископа Пергамського

Святий Антипа був учнем Іоанна Богослова. Потім він був поставлений єпископом Пергамської церкви, у Малій Азії.

Згідно житію, Антипа відмовився припинити свою проповідь про Христа і принести жертву язичницьким богам. За це він був кинутий у храмі Артеміди в розпеченого мідного вола.

Потім його тіло було таємно поховано місцевими християнами. У V столітті над могилою священномученика був побудований храм і його гробниця з мироточивими мощами стала шануватися як місце зцілень.

За свідченням Георгія Кедріна при імператорі Феодосії Великому бик, в якому прийняв смерть Антипа, був перевезений до Константинополя.

Ім'я Антипи згадується в Одкровенні Іоанна Богослова: «А до Ангола Церкви в Пергамі напиши: Оце каже Той, що має меча обосічного: Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти Ймення Моє, і ти не відкинувся від віри Моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок Мій вірний» (Об'явлення 2:12,13).

У зв'язку з цим існують різні версії про дату його смерті, пов'язані з датуванням часу написання Апокаліпсису.

Антипа Пергамський вважається покровителем стоматологів і помічником при зубному болі.

Тропар

Идольския лести упразднил еси, Антипо, и, диавольскую поправ силу, пред богоборцы дерзновенно Христа исповедал еси. Темже со Ангельскими чины в Вышних водворяяся, Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагаеши, благодать цельбы даруя. Сего ради тя чтим, священномучениче Антипо, моли Христа Бога, да спасет души наша.

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