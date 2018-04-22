23 квітня - день пам'яті святого мученика Терентія

Святий мученик Терентій постраждав за Христа разом зі святими мучениками Помпієм, Африканом, Максимом, Зиноном, Олександром, Феодором і іншими 33 мучениками при імператорі Декії в середині третього століття в Африці.

Під час гоніння на християн, сорок послідовників Христа на чолі зі святим Терентієм мужньо заявили про свою вірність Спасителю. Правитель Африки, бачачи, що Терентій своїм прикладом надихає інших, велів кинути його до в'язниці разом з трьома його найближчими друзями - Африканом, Максимом і Помпієм.

Інших мучеників, у тому числі Зинона, Олександра і Феодора піддав жорстоким мукам. Незважаючи на страждання, вони мужньо сповідували Христа, і Господь зміцнював їх. Святих мучеників привели до храму для принесення жертви ідолам, але за їхніми молитвами храм і ідоли були зруйновані. Розлючений правитель наказав обезголовити цих 36 святих мучеників.

На святих мучеників Терентія, Максима, Африкана і Помпія, які також відмовилися принести жертву ідолу, одягли важкі ланцюги і морили голодом у в'язниці.

Вночі ангел Господень звільнив від пут і нагодував їх. Тоді правитель наказав волхвам навести в темницю змій, але вони повзали біля ніг мучеників, не завдаючи їм шкоди.

Після цього вони були усічені мечем.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Терентий, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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