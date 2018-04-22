22 квітня - пам'ять преподобномученика Вадима Перського

Святий Вадим народився в IV столітті в перському місті Вифлапаті. Молодий чоловік залишив багатих і знатних батьків, пішов з дому і оселився в невеличкій обителі за містом. Незабаром він був висвячений в пресвітери.

Правив у той час в Персії цар Шапур, який жорстоко переслідував християн. Святий Вадим разом з сімома учнями був кинутий до в'язниці, де їх піддавали жорстоким катуванням, вимагаючи зректися Христа і поклонитися сонцю та вогню. Святий Вадим витримав чотири місяці тортур, і, побачивши це, його учні також твердо трималися Христової віри.

Вадим був усічений мечем християнином на ім’я Нірсан, який, побоюючись нових тортур, відмовився від Христа і погодився стратити святого Вадима. Смерть преподобномученика датується 376 роком.

Після смерті царя Шапура учні Вадима вийшли з в'язниці, де пробули п'ять років.

Тропар

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертной. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Вадиме, дух твой.

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