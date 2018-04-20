20 квітня - день пам'яті преподобного Даниїла Переяславського

Преподобний Даниїл Переяславський, в миру Димитрій, народився близько 1460 року в місті Переяславлі-Залесському від благочестивих Костянтина і Феодосії. З дитинства Данило мав любов до благочестивого життя і християнських подвигів. Постриг він прийняв у монастирі преподобного Пафнутія Боровського. Преподобний Даниїл зростав у духовному житті під керівництвом святого Левкія Волоколамського. Потім на батьківщині він присвятив себе подвигу любові до ближніх: хоронив безпритульних, бідних, безрідних. Преподобний заснував на місці кладовища монастир. Святий Данило помер у квітні 1540 року.

Тропар

От юности, блаженне, всего себе Господеви возложив, выну повинуяся Богу, противяся же диаволу, над страстьмй греховными воцарился еси, тем сам храм Божий быв, и обитель красну во славу Пресвятыя Троицы воздвигнув и собранное тобою в ней стадо Христово Богоугодно упасши, преставился еси к вечным обителем, отче Данииле, моли Триипостаснаго во едином Существе Бога спастися душам нашим.

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