20 квітня Церква вшановує пам'ять святого мученика Руфіна диякона і всіх з ним постраждалих

Святий мученик Руфін диякон, мучениця Акиліна і з ними двісті воїнів постраждали близько 310 року в місті Синопі на Чорному морі за часів імператора Максиміана. Коли святий диякон Руфін був посаджений у темницю за сповідання християнської віри, мучениця Акиліна піклувалася про нього і за це була взята під варту. У темниці своїми чудесами вони звернули двісті воїнів до Христа і всі разом були усічені мечем.

Тропар

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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