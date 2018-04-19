19 квітня - день пам'яті святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського

Святитель Євтихій, архієпископ Константинопольський, народився в невеликому селищі, розташованому у Фригійській області Малої Азії.

Початкову освіту і християнське виховання молодий чоловік отримав від свого діда-священика.

Одного разу під час дитячої гри хлопчик написав своє ім'я з титулом Патріарха і цим як би передбачив своє майбутнє служіння.

У віці 12 років він був відправлений до Константинополя для отримання подальшої освіти.

Юнак досяг успіху у вивченні світських наук, але в подальшому вирішив присвятити себе чернечому життю.

Святий Євтихій зник в одному з амасійських монастирів і прийняв чернечий постриг. За свою суворе життя він був поставлений архімандритом всіх амасійських монастирів, а в 552 році возведений на патріарший престол.

При святому імператорі Юстиніані, у період підготовки до V Вселенського Собору, митрополит Амасійский був хворий і відправив замість себе святого Євтихія. У Константинополі молодому архімандриту було передбачено, що наступним патріархом буде саме він.

На початку патріаршого служіння святого Євтихія був скликаний V Вселенський Собор, на якому отці засудили єресі і піддали їх анафемі. Однак через кілька років у Церкві виникла нова єресь, представники якої називали себе «автортодокетами».

Святий Євтихій сміливо викрив цю єресь, але так як імператор Юстиніан сам схилявся до неї, то за його наказом патріарх був відправлений у заслання в Амасійський монастир.

Святитель покірно переносив вигнання, перебував у монастирі в пості та молитві і здійснив багато чудес і зцілень.

Після смерті святого патріарха Іоана Схоластика святий Євтихій у 577 році повернувся на кафедру з дванадцятирічного вигнання і знову почав мудро керувати своєю паствою.

Через чотири з половиною роки після повернення на патріарший престол святитель Євтихій у Фомину неділю 582 року зібрав увесь клір, всіх благословив і з миром відійшов до Господа.

Тропар

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему Яже вещей Истина, сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче Евтихие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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